У Данії збільшили субсидію для оплати комуналки через значне здорожчання

Уряд подвоює виплати для найменш захищених громадян.
Через стрімке здорожчання енергоресурсів уряд Данії збільшив розмір субсидії для найменш забезпечених громадян для оплати комунальних послуг – з близько 4 тисяч до 6 тисяч данських крон (від 17676 грн до 26514 грн).
Про це повідомило міністерство клімату, енергетики та постачання, передає DR.
Субсидії почнуть виплачувати з серпня-вересня 2022 року.
Загальна кількість домогосподарств, які отримуватимуть субсидії, становитиме близько 420 тисяч.
Нагадаємо, в Україні виплату субсидій, пільг та допомоги у березні повністю профінансовано.
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