У Данії збирають кошти на "купівлю" Каліфорнії у відповідь на зазіхання Трампа на Гренландію

Станом на момент публікації, до кампанії долучилися понад 198 тисяч осіб.

Данський активіст Ксав’є Дютуа запустив онлайн-кампанію зі збору коштів на “купівлю” американського штату Каліфорнія. Ініціатива з’явилася на тлі претензій президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Активіст пояснює свою ідею тим, що цей крок дозволить Данії отримати "те, чого не вистачає" – сонце, пальми та роликові ковзани.

На сайті кампанії перелічені основні "переваги" такого придбання:

Каліфорнія є домом для Кремнієвої долини.

Штат вирощує 90% авокадо у США, що означає більше можливостей для тостів з авокадо.

У Каліфорнії розташований "Діснейленд".

Окрім того, Дютуа натякнув, що Трамп не надто любить Каліфорнію та неодноразово критично висловлювався про її керівництво.

"Будьмо чесні: Трамп не найбільший шанувальник Каліфорнії. Він назвав її "найбільш зруйнованим штатом у США" і роками ворогував з її очільниками. Ми майже впевнені, що він був би готовий розлучитися з нею за правильну ціну", – йдеться на сайті кампанії.

Дютуа пропонує зібрати 1 трильйон доларів "плюс-мінус кілька мільярдів" та додати данську випічку як бонус. Для переговорів із Трампом активіст пропонує відправити керівництво "Лего".

Станом на момент публікації, до кампанії долучилися понад 198 тисяч осіб.

Зазначимо, що ця кампанія є іронічною відповіддю на нещодавні заяви Трампа, який не виключав застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією, називаючи це життєво важливим для безпеки США.