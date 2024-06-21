У декількох європейських країнах стався масовий блекаут: яка причина

Декілька країн Європи залишилися без електроенергії через масштабний збій сполучної лінії у Чорногорії.

У Чорногорії, Боснії та Герцеговині та на більшій частині адріатичного узбережжя Хорватії, де температура піднялася до 40 градусів, сталося масштабне відключення електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

"Майже вся територія Чорногорії залишилася без електрики через перебої в мережі", - повідомила місцева мережева компанія CEDIS.

Зокрема, столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та міста Баня-Лука та Мостар залишилися без електрики. Місцеві ЗМІ повідомили про блекаут по всій країні.

Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано "міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн".

Більшість Адріатичного узбережжя Хорватії такоож залишилася без електрики, повідомило державне телебачення HRT. Зазначається, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Албанська телекомпанія Top Channel повідомила, що у низці міст, зокрема у столиці Тирану, зникла електрика. Причиною відключення електроенергії стала несправність сполучної лінії у Чорногорії.

Нагадаємо, у Києві 19 червня діти застрягли на атракціонах через різке вимкнення світла. Інцидент стався у ТЦ "Блокбастер" на проспекті С. Бандери.

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