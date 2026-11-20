Президент Фінляндії Александр Стубб / © ТСН

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У декларації за підсумками тристороннього саміту лідерів США, Китаю та Росії мав бути розділ про Україну. Проте Вашингтон виключив його через невдале формулювання.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб в інтервʼю Helsingin Sanomat.

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Стубб розповів, що в ході обговорень у межах засідання Коаліції охочих стало відомо: декларація Трампа, Сі й Путіна мала містити пункт про Україну. Але США виключили його.

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«І формулювання там було невдалим, тож США його вилучили. На мою думку, це було добре», — пояснив фінський лідер.

За словами Стубба, після саміту Трамп зателефонував учасникам засідання Коаліції охочих і сказав, що війну в Україні необхідно завершити, аби Європа могла спрямувати свої фінансові ресурси на інші потреби.

«Тобто жодного заклику припинити підтримку України… Факт полягає в тому, що в Росії є лише одна людина, яка вирішує питання війни та миру, і це президент Владімір Путін», — додав Стубб.

Нагадаємо, у китайському Шеньчжені 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) завершилися тристоронні перемовини за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна, які тривали півтори години.

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Результатом переговорів стала спільна декларація про мир, у якій очільники трьох держав висловили готовність зміцнювати стратегічну стабільність і глобальну безпеку. Водночас у підсумковому документі не знайшлося місця жодній згадці про російську війну проти України чи безпеку Європи.

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