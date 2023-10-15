У день виборів у Польщі поліція переслідувала п'яного члена виборчої комісії

Перевірка на алкотестері показала у порушника 0,3 проміле алкоголю в організмі.

У неділю, 15 жовтня, коли у Польщі відбувалися вибори до парламенту, поліція Люблінського воєводства переслідувала члена виборчої комісії у гміні Семень, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє RMF 24 з посиланням на місцеве управління поліції.

Поліцейські отримали інформацію про водія автомобіля Suzuki, який перебуває за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

“Правоохоронці помітили автомобіль, але водій прискорився. За ним була розпочата погоня, оскільки він не зупинився, незважаючи на звукові сигнали. Потім спинився на присадибній ділянці та забіг до будинку”, - описав ситуацію речник воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек.

Втікача зрештою затримали. Перевірка на алкотестері показала у нього 0,3 проміле алкоголю в організмі.

“Ми з’ясували, що це заступник голови однієї з виборчих комісій Парчівського повіту, який був у перерві. Він стверджував, що щойно випив два пива”, - додав речник поліції.

Згодом було встановлено, що правопорушник був заступником голови виборчої комісії у гміні Семень, якого після цього інциденту одразу звільнили з посади.

Нагадаємо, під час виборів до парламенту Польщі у трьох виборчих комісіях Варшави було оголошено про загрозу вибуху. Поліція евакуювала десятки людей.

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