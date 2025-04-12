У Держдепі США будуть відстежувати "антихристиянські упередження" співробітників

Держсекретар США Марко Рубіо під час святкування Попільної середи

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Співробітники Державного департаменту США, зокрема працівники посольств у всьому світі, отримали вимогу повідомляти про будь-які випадки прояву «антихристиянських упереджень» своїми колегами.

Про це повідомляє Politico з посиланням на копію внутрішньої телеграми, яка опинилася у розпорядженні видання.

Депешу було розіслано до посольств у всьому світі від імені держсекретаря Марко Рубіо. Інструкції також були опубліковані в повідомленні для всього департаменту.

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У документі йдеться, що цільова група, яка була створена виконавчим указом, збереться приблизно 22 квітня для обговорення своїх перших висновків.

Телеграма заохочує співробітників Держдепартаменту повідомляти один про одного через форму підказок, яка може бути анонімною. «Звіти мають бути якомога детальнішими, включаючи імена, дати, місця (наприклад, поштове чи домашнє відділення), де стався інцидент», — йдеться у телеграмі.

Деякі посадовці Державного департаменту відреагували на телеграму з шоком і тривогою, заявивши, що вона базується на помилковому припущенні про те, що у відомстві існують антихристиянські упередження.

В інструкціях департаменту сказано, що приклади антихристиянських упереджень збиратимуться відповідно до вимог виконавчого наказу, виданого президентом США Дональдом Трампом у лютому, який зобов’язує всі федеральні агентства викорінювати «антихристиянські упередження» в уряді.

Нагадаємо, Держсекретар США Марко Рубіо з’явився в ефірі телеканалу Fox News із хрестом на чолі. Це слід із попелу — частина релігійного обряду, який посадовець пройшов у межах святкування Попільної середи.