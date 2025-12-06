У Держдепі США засумнівалися у партнерстві з Євросоюзом: за що критикують

США та Євросоюз / © Getty Images

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау звинуватив Євросоюз у політиці «цивілізаційного самознищення» та засумнівався у партнерстві із «бюрократією у Брюсселі».

Про це він написав у мережі Х у суботу, 6 грудня, після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Ландау заявив про проблему невідповідності відносин США з НАТО та ЄС.

За його словами, хоча в обох організаціях представлені майже ті самі європейські країни, але коли вони виступають від імені НАТО, то наполягають, що трансатлантична співпраця є основою взаємної безпеки, коли ж виступають від імені ЄС, то «переслідують всілякі цілі, які часто суперечать інтересам і безпеці США».

Заступник керівника Держдепу звинуватив Євросоюз у тому, що він здійснює «цензуру, економічне самогубство/кліматичний фанатизм, відкриті кордони, зневагу до національного суверенітету/просування багатостороннього управління та оподаткування, підтримку комуністичної Куби».

Ландау наголосив, що така «невідповідність не може тривати далі».

«Або великі країни Європи є нашими партнерами у захисті західної цивілізації, яку ми успадкували від них, або ні. Але ми не можемо вдавати, що ми є партнерами, коли ці країни дозволяють не обраній, недемократичній і нерепрезентативній бюрократії ЄС у Брюсселі проводити політику цивілізаційного самознищення», — підсумував він.

Раніше Вашингтон поставив вимогу країнам Європи до 2027 року перебрати на себе левову частку відповідальності за звичайну оборону в межах НАТО, інакше США обмежать свою участь у координаційних механізмах.

Нагадаємо, американський мільярдер, засновник Space X та власник Tesla Ілон Маск висунув вимогу ліквідувати Європейський союз і передати управління національним урядам країн. Ця заява пролунала після того, як він отримав штраф від Єврокомісії у розмірі 120 млн євро за порушення у мережі Х.