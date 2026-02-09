У Держдумі РФ хочуть заборонити певній категорії росіян відвідувати порносайти

Росіянам готують нові обмеження в Інтернеті / © Reuters

Депутатка російської Держдуми пропонує обмежити доступ до «сайтів для дорослих» для росіян, які не мають дітей. Вона чомусь вважає, що це допоможе підняти народжуваність у державі-агресорці.

Заступниця голови комітету Держдуми РФ із захисту сім’ї Тетяна Буцька вирішила поговорити про секс в ефірі пропагандистського радіо «Говорить Москва», передає The Moscow Times.

Вона заявила, що контент порносайтів знижує мотивацію молодих росіян займатися сексом.

«Якщо вони не займаються [сексом], мабуть, є якісь сурогати… Це сайти для дорослих. Треба нам подумати, що можна зробити. Можливо, вхід на ці сайти зробити тільки для тих, хто має дітей», — сказала Буцька.

Депутатка вважає, що залишати сферу інтимних стосунків росіян без регулювання не можна, інакше «цей сперматозоїд ніколи не з’єднається з тією самою яйцеклітиною».

Російська влада вигадує нові ініціативи в спробах витягнути Росію з демографічної ями, проте ситуація продовжує погіршуватися. Заклики президента РФ Володимира Путіна народжувати по 8-10 дітей, як, за його словами, у Стародавній Русі, не допомагають.

За даними Росстату, сумарний коефіцієнт народжуваності, що відображає середню кількість дітей на одну жінку, за підсумками 2025 знизився до 1,374 проти 1,4 роком раніше. Це найнижче значення із 2006-го. Падіння фіксується десятий рік поспіль.

Скільки саме народжується у Росії дітей, достеменно невідомо. Минулого року Росстат засекретив статистику, яку раніше публікував раз на місяць.

Нагадаємо, демографічна ситуація в Росії продовжує стрімко погіршуватися, свідчачи про прискорене старіння суспільства та глибоку структурну кризу. Частка населення віком від 0 до 35 років скоротилася з 55% 1990 року до близько 40% 2025-го.