У Держдумі РФ заявили про готовність до війни з НАТО

Російська армія / © Associated Press

Реклама

Росія, «як ніколи», готова до можливого військового конфлікту з НАТО, але «одна з найкращих армій світу» не має наміру нападати на країни Альянсу.

Про це заявив член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник пропагандистам видання «Лента.ру», передає The Moscow Times.

«Ми до конфлікту готові як ніколи. Тим більше, у нас зараз, хоч би що говорили, армія одна з найкращих у світі, принаймні з бойового досвіду рівних немає», — сказав російський політик.

Реклама

При цьому депутат Держдуми звинуватив лідерів європейських країн НАТО у «роздуванні військової істерії» та у «демонстративній підготовці до війни».

«Даремно вони це роблять, тому що ми ж теж не сидимо», — пригрозив Колесник.

Російський політик додав, що війна в Україні могла б давно закінчитися, якби європейські країни «кудись подалі приховували свої страхи» і дійшли «нормальних рішень» щодо роботи з Росією.

Напередодні директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергій Наришкін заявив, що країни Європи, що входять до НАТО, відкрито ведуть підготовку до війни з Росією.

Реклама

За його словами, вони збираються у «стислий термін» забезпечити всім необхідним Союзні сили реагування, а також вже запустили процес «кратного нарощування обсягів випуску» військової продукції. Крім того, проводиться відпрацювання мобілізаційних заходів та «зомбування населення пропагандою про неминучу агресію з боку Москви», зазначив Наришкін.

Він заявив, що Європа буцімто «не може адаптуватися до міжнародних реалій, що змінюються» та звинуватив європейських лідерів у «русофобії та прискореному нарощуванні європейського військового потенціалу з прицілом на масштабний збройний конфлікт із Росією».

Нагадаємо, 22 жовтня Росія під керівництвом президента Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил. Під час тренування було виконано пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», балістичної ракети «Синева» із підводного човна та крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.