У Держдумі РФ зробили несподівану заяву про мирний план Трампа

Держдума РФ / © ТСН.ua

Реклама

Росія не повинна погоджуватися на пропозиції США щодо досягнення миру з Україною, оскільки це «провокація», яка не призведе до реального припинення війни.

Таку заяву зробив перший заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексій Журавльов.

За його словами, мирний план, який пропонує адміністрація Трампа, не можна порівнювати з вимогами Росії, і підписання такого договору не відповідає російським інтересам.

Реклама

Російський політик вимагає «війни до переможного кінця» та стверджує, що конфлікт може закінчитися тільки капітуляцією України.

«За будь-якого іншого результату протистояння лише буде відкладено», — стверджує Журавльов.

Депутата Держдуми лякає Україна навіть «усічена і в територіальному, і у військовому сенсі».

«Вона [Україна] все одно становитиме для нас значну загрозу, і на західних кордонах доведеться тримати армію», — заявив він.

Реклама

На думку Журавльова, мета мирного плану Трампа полягає в тому, щоб «залишити Україну як стримуючий фактор для Росії».

«У США таким чином виявляться розв’язаними руки для протистояння, що готується з Китаєм. Сподіваюся, що на такі провокації російська сторона не погодиться», — зазначив російський політик.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін та кремлівські посадовці продовжують заявляти, що вимоги Росії щодо України принципово не змінилися. Москва досі не запропонувала жодних змін щодо своєї давньої позиції.

Напередодні, 21 листопада, Володимир Путін повідомив, що отримав текст документа із 28 пунктів від США. Він припустив, що план стане основою для остаточного врегулювання, проте зауважив, що предметного обговорення з Росією поки що не було начебто через відсутність згоди України.

Реклама

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.