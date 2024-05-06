У Держдепі нагадали Тбілісі, хто насправді прагне втягнути Грузію у війну

Також Держдепі заявили, що у Тбілісі вчинили правильно, коли не дозволили РФ блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію.

У Державному департаменті Сполучених Штатів нагадали владі Грузії, що саме Росія намагається втягнути Тбілісі у війну, а не країни Заходу.

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Про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, інформує Голос Америки.

На прохання прокоментувати заяви лідерів "Грузинської мрії" про те, що після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України Захід мав намір "відкрити другий фронт", О'Браєн нагадав, що саме Росія намагається втягнути Грузію у війну.

"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії. – Ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії", – нагадав він.

Крім того, у Держдепі заявили, що у Тбілісі вчинили правильно, коли не дозволили РФ блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію.

"Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну", – наголосив О'Браєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву щодо протестів в країні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії унаслідок протестів постраждало 8 осіб.

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