У Держдепі не можуть підтвердити інформацію, що хусити воюють проти України на боці РФ

У Держдепі занепокоєні можливим залученням хуситів до війни проти України.

У Державному департаменті Сполучених Штатів поки не можуть підтвердити інформацію про те, що єменські хусити беруть безпосередню участь у війні проти України на боці російських агресорів.

Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми бачили повідомлення про те, як росіяни заманювали іноземних громадян, у тому числі громадян Ємену, обіцянками роботи, громадянства, вступу до університетів – аби залучити їх до війни проти України", - зазначив Міллер.

Разом з тим, він не може офіційно підтвердити або коментувати такі повідомлення.

"Але я б сказав, що це точно те питання, яке нас хвилює", - резюмував речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія допомагає хуситам завдавати ударів по суднах у Червоному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що ВМС США відбили атаку хуситів за допомогою авіаносця.

Читайте також: