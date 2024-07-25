У Держдепі прокоментували переговори Кулеби з головою МЗС Китаю

У позиції Сполучених Штатів не змінилась позиція щодо можливого завершення російської агресії проти України дипломатичним шляхом і вона полягає в тому, що: нічого про Україну без України.

Таким чином речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував зустріч голови МЗС України Дмитра Кулеби з китайським колегою Ван Ї, передає Укрінформ.

"Я бачив заяву МЗС Китаю про переговори з міністром закордонних справ Кулебою, і я також бачив заяву МЗС України з цього приводу, в якій зазначається, що в їхній позиції нічого не змінилося", - зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що Україна демонструє готовність до ведення переговорів для досягнення тривалого та справедливого миру. Однак російський диктатор Путін не змінив своєї думки і прагне продовжувати війну.

"Тож наше ставлення залишається таким, як і раніше впродовж певного часу, а саме, що коли йдеться про дипломатію, нічого про Україну без України", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді розповіли, як можна змусити РФ до справедливих переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЄС заявили, що мирні переговори з РФ можуть бути, але не на умовах Путіна.

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