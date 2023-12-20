У Держдепі США підбили підсумки 2023 року: що Блінкен говорив про Україну та Путіна

Держсекретар США наголосив, що президент РФ не досяг своєї головної мети в Україні, яку намагається стерти з карти світу.

Сполучені Штати продовжать об’єднувати країни в усьому світі для підтримки України, щоби гарантувати, що агресія РФ залишатиметься стратегічним провалом.

Про це в середу, 20 грудня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресбрифінгу за підсумками року в Державному департаменті.

“Це був важкий рік на полі бою, але українці зробили те, що ніхто не уявляв можливим”, - зазначив держсекретар США.

Блінкен зауважив, що Україна протистоїть одній із найбільших армій у світі та визволяє території попри численні атаки РФ. При цьому він підкреслив, що українці відтіснили залишки російського флоту в Чорному морі та відкрили коридор для експорту зерна та іншого продовольства.

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За його словами, Путін не досяг своєї головної мети в Україні, яку намагається стерти з карти світу та включити до складу РФ.

“Росія ослабла в військовому, економічному, дипломатичному плані”, - наголосив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

Блінкен також згадав заяву Путіна про те, що Україна начебто не має майбутнього.

“Він [Путін] вважає, що його стратегія перечекати та одночасно відправляти хвилю за хвилею молодих росіян у “м’ясорубку”, яку сам же і створив, окупиться”, - зазначив він.

Очільник Держдепу наголосив, що постійна підтримка Америки має вирішальне значення для того, щоб дати змогу українцям продовжувати боротьбу та забезпечити поразку Росії.

“Міжнародна підтримка була вирішальною для успіху України. Європа зробила внесок у понад $110 мільярдів для України – порівняно з приблизно $70 мільярдами з боку Сполучених Штатів”, - зауважив держсекретар США.

Блінкен також позитивно відзначив рішення Євросоюзу розпочати переговори про приєднання України до ЄС та нагадав про внески Японії, Південної Кореї, Австралії та інших країн Індо-Тихоокеанського регіону у військову та гуманітарну допомогу, а також підтримку у відновленні енергетичного сектору України.

“Як і ми, вони усвідомлюють, що підтримка України має життєво важливе значення для того, щоби продемонструвати агресорам повсюди, що ми будемо протидіяти тим, хто прагне перекроїти кордони силою”,- заявив держсекретар США.

Нагадаємо, лідери Сенату США у вівторок, 19 грудня, заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США навряд чи буде досягнута найближчим часом.

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