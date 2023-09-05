У держдепі США прокоментували переговори Ердогана з Путіним щодо зернової ініціативи

У Вашингтоні вітають зусилля Туреччини щодо відновлення зернової ініціативи попри те, що перемовини з Путіним нідочого не призвели.

У Держдемі Сполучених Штатів прокоментували перемовини президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського диктатора Путіна щодо зернової угоди.

Про це інформує CNN.

Речник американського зовнішньополітичного відомства заявив, що у Держдепі вітають зусилля Туреччини щодо відновлення зернової ініціативи попри те, що перемовини з Путіним нідочого не призвели.

"Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об'єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою", – зазначив представник Держдепу.

У відомстві подякували Туреччині за "її важливі дипломатичні та оперативні зусилля", спрямовані на досягнення нової угоди.

Крім того, у Державному департаменті США додали, що рішення РФ вийти з зернової ініціативи "завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Ердоган заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди".

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про альтернативний зерновий коридор.

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