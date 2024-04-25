У Держдепі США відповіли, чи допомагатимуть Україні повертати чоловіків із-за кордону

Деніел Сайзек зазначив, що доля громадян України – насамперед її справа, та додав, що українському урядові "слід уважно діяти щодо цього питання".

У Держдепартаменті США назвали призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку "складним питанням".

Про це заявив офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек у коментарі "Радіо Свобода".

"Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", – відповів представник Держдепартаменту на запитання, чи допомагатимуть Україні Сполучені Штати з поверненням чоловіків додому.

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Сайзек також додав, що доля громадян України – насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання".

"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, – вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", – резюмував представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, МЗС України днями призупинило надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам, які мешкають за кордоном, окрім оформлення документів для повернення до України.

А вже 24 квітня Кабмін вніс зміни, відповідно до яких заборонив пересилати паспорти за кордон. Призовники можуть отримати їх лише на території України. Згодом у МЗС уточнили, що заборона на отримання паспортів за кордоном стосується тільки ДП "Документ".

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