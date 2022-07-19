У Держдепі США відреагували на гучні перестановки в керівництві українських силових структур

Відсторонення від займаної посади очільниці Офісу Генпрокурора і усунення голови СБУ не вплине на обмін розвідувальними даними між США та Україною.

У Державному департаменті США прокоментували кадрові перестановки серед керівництва силових правоохоронних структур в Україні, в тому числі відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової і усунення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Як повідомив на брифінгу в понеділок, 18 липня, речник Держдепу Нед Прайс, на тісну співпрацю США та України такі кадрові перестановки не вплинуть.

За його словами, у своїх відносинах з Україною США "покладалися на інститути, а не конкретних осіб", тому зможуть налагодити контакт і з новим головою Офісу генпрокурора.

"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимося з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягнути до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства”, - наголосив Прайс.

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Речник Держдепу підтвердив, що спецслужби США обмінюються з українськими колегами розвідувальними даними, і в цій співпраці теж нічого не зміниться.

“Ми продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", - підсумував він.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, у чому полягає різниця у формулюваннях щодо відсторонення від посади генпрокурорки Ірини Венедіктової і усунення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

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