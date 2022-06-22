У Держдепі США відреагували на погрози Кремля “знищити” Литву

У Держдепі США відреагували на погрози Кремля “знищити” Литву

Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку балтійської країни, яка є членом НАТО, у разі агресивних дій з боку збройних сил РФ.

Будь-які військові заходи Російської Федерації проти Литви означатимуть агресію проти блоку НАТО і отримають відповідь з боку США.

Про це заявив у своєму виступі у вівторок, 21 червня, речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна", — заявив представник Держдепу.

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Як повідомлялося раніше, від 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею. Це викликало істеричну реакцію в РФ, влада якої пригрозила “заходами у відповідь”.

Нагадаємо, Кремль розпочав військовий шантаж у серці східного флангу НАТО. У понеділок, 20 червня, Балтійський флот РФ почав позапланові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Представник Сейму Литви жорстко пройшовся по путінських планах агресії проти Європи.

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