У Держдепі США відреагували на заяву Папи Римського про "білий прапор"

У Держдепі назвали критерії для закінчення війни в Україні.

Війна в Україні може закінчитись лише після того, як Росія припинить свої атаки та відмовиться від претензій на українські території.

Таким чином речник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував заяву Папи Римського про "білий прапор".

"Я бачив, що Ватикан згодом роз’яснив ці коментарі. Очевидно, що ми підтримуємо право України на самозахист. Ми неодноразово говорили, що нічого про Україну без України", — заявив Міллер.

Він заявив, що Сполучені Штати підтримують українську Формулу миру і готові підтримати інші зусилля, які спрямовані на завершення війни, але для цього Росія повинна припинити атаки та намагання захопити українські території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор".

Крім того, ми раніше інформували, що в НАТО відповіли на заклик Папи Римського до України “підняти білий прапор”.

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