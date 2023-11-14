У Держдепі США вважають, що Ізраїль намагається зменшити кількість жертв серед цивільних у Секторі Газа

Адміністрація США вважає, що Ізраїль докладає зусиль щодо мінімізації жертв серед мирного населення в Секторі Гази.

Але може зробити й більше для цього.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«За нашим розумінням, вони (ізраїльська сторона – ред.) дійсно намагаються мінімізувати жертви серед цивільного населення», - сказав представник Держдепу.

Мовляв, ізраїльське керівництво заявляло про це публічно. Однак, за його словами, для цього можна докласти більше зусиль.

«Ми вважаємо, що вони можуть зробити додаткові кроки», - зауважив речник зовнішньополітичного відомства.

Представник Держдепу зазначив, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками й партнерами розгортання додаткових польових госпіталів для лікування цивільних із північної частини Сектору Гази.

Мережею шириться зображення, на яких військові бригади "Голані" ЦАХАЛу перебувають всередині будівлі парламенту Гази. Вона перебувала під контролем ХАМАСу з 2007 року.

Раніше йшлося про те, що ХАМАС готувався до другого масованого нападу на Ізраїль. Таким чином бойовики планували спричинити кризу в регіоні і розрив зав’язків Ізраїлю з арабськими країнами.

Читайте також: