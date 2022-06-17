У Держдепі США запевнили у безумовній підтримці європейських прагнень України

Сполучені Штати Америки продовжують непохитно підтримувати прагнення України стати частиною Європейського Союзу.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
«Ми безумовно підтримуємо європейські прагнення України»,- зауважив представник американського відомства.
Представник Держдепартаменту підкреслив, що Сполучені Штати Америки ще від часів здобуття Україною незалежності допомагали її прагненням приєднатися до європейського товариства.
Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні новий пакет озброєння.
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