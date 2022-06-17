У Держдепі США запевнили у безумовній підтримці європейських прагнень України

У Держдепі США запевнили у безумовній підтримці європейських прагнень України

Сполучені Штати Америки продовжують непохитно підтримувати прагнення України стати частиною Європейського Союзу.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми безумовно підтримуємо європейські прагнення України»,- зауважив представник американського відомства.

Представник Держдепартаменту підкреслив, що Сполучені Штати Америки ще від часів здобуття Україною незалежності допомагали її прагненням приєднатися до європейського товариства.

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Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні новий пакет озброєння.

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