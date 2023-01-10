У Держдепі відреагували на посилення впливу Пригожина в Росії: "Пахне відчаєм"

За його словами, у Кремлі відчай.

Представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс заявив, що посилення в Росії ролі бізнесмена та засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - ознака відчаю.

Про це він заявив на брифінгу.

За словами Прайса, саме у відчаї перебуває наразі Кремль у зв'язку зі своїми невдачами у війні в Україні.

"Ну, це безперечно пахне відчаєм. Це, безумовно, свідчить про те, що росіяни все частіше звертаються до радикальніших засобів перекидання сил за межі Росії в Україну. Наразі десятки тисяч бойовиків пов'язані не з російськими військовими, а з групою "Вагнера", - наголосив Прайс.

Прайс зауважив, що у багатьох випадках найманці Пригожина були засуджені важкі та насильницькі злочини. Зокрема, вбивства та зґвалтування. Втім, їм пообіцяли помилування за участь у війні.

"Це саме по собі огидно. Правозахисні групи засудили це. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. Це не змінить остаточного перебігу битви", - наголосив представник Держдепу.

Нагадаємо, Пригожин спробував прикрити свої реальні інтереси до району Бахмута і Соледара розповідями про "підземні міста" там та історичні споруди в них. З цією метою Пригожин налагоджує зв’язки з деякими російськими губернаторами, намагаючись збільшити свій вплив і просувати свої особисті інтереси в Росії, на відміну від чистої перемоги у війні.

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