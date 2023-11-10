У Держдепі заявили, що Ізраїль не скоював воєнних злочинів у Секторі Гази

У відомстві не уточнили, яким чином оцінюють ситуацію у регіоні.

Держдепартамент Сполучених Штатів не отримував доказів того, що військові Ізраїля на території Сектора Гази скоювали воєнні злочини під час операції проти бойовиків ХАМАС.

Також читайте Ізраїль заявив, що гуманітарні паузи не завадять операції проти ХАМАС

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє у четвер, 9 листопада, The Times of Israel.

"Це внутрішні дискусійні процеси, які є звичайною справою, коли ми говоримо про те, як ми це робимо, але існує сувора процедура, і ми не дійшли до такого висновку в цьому конкретному випадку", — сказав Патель.

Разом з тим представник Державного департаменту не став вдаватись у подробиці щодо того, яким чином відомство оцінює ситуацію у Секторі Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.