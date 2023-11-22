У Держдепі заявили, що російська пропаганда лише посилює впевненість допомагати українцям

Обурлива та неприйнятна пропаганда Росії проти України розкриває сутність задумів Кремля та лише посилює впевненість Сполучених Штатів у необхідності підтримки українців.

Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми надалі бачимо, як російський уряд робить обурливі й неприйнятні заяви щодо України. І тому це лише посилює наше переконання продовжувати надавати Україні допомогу, необхідну їй для захисту, щоби відкинути російського агресора від своїх кордонів", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Таким чином він прокоментував чергову заяву російської влади, що вона нібито "не може співіснувати" з нинішнім українським керівництвом.

Міллера нагадав, що Росія роздмухує ненависть до українців не два останні роки війни, а набагато довше.

"Це вкотре підтверджує наші зобов’язання, і я вважаю, посилює необхідність того, щоби Конгрес вжив заходів для ухвалення запиту із додатковим фінансуванням", - зауважив Міллер.

Крім того, у Держдепі нагадали, що Антоні Блінкен провів розмову зі своїми колегами з країн формату G7+, щоб обговорити додаткові кроки для зміцнення інфраструктури України напередодні зими.

"Минулої зими ми бачили, як Росія цілила по енергетичних об’єктах в Україні, тому ми працюємо з Україною, щоби спробувати посилити її інфраструктуру",- зауважив речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ намагається посіяти серед українців незадоволення перебігом війни.

Крім того, ми раніше інформували, що російський "експерт" у прямому ефірі зізнався, що Росії нічого запропонувати Україні, окрім злиднів.

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