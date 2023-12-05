У Держдепі заявили, що ЗСУ досягають прогресу, попри непросту ситуацію

У Держдепі підкреслюють, що успіхи ЗСУ є дуже важливими.

У Держдепі США заявляють, що, попри складну ситуацію на фронті через позиційне закріплення російських загарбників, українські військові продовжують досягати прогресу.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу, передає Укрінформ.

"Щодо ситуації на полі бою – вона є складною. Українські сили воюють проти російських військових, які потужно закріпилися, та ми вже побачили, як вони (ЗСУ – ред.) досягають прогресу", - зазначив він.

Речник Держдепу підкреслив, що ці успіхи були важкими.

"Утім, ми побачили, як вони продовжують досягати прогресу. І минулого тижня у Брюсселі ми безпосередньо спілкувалися з міністром закордонних справ України з цього питання", - сказав Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України і експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер закликав прийняти Україну до Альянсу, попри те, що триває війна.

Крім того, ми раніше інформували, що США і Захід мали розбіжності з Україною щодо стратегії контрнаступу.

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