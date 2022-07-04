У Держдумі попередили про наслідки появи бази НАТО у Фінляндії

У Держдумі попередили про наслідки появи бази НАТО у Фінляндії

Розміщення баз НАТО у містах Фінляндії, біля кордонів із Росією, лише поставить під удар їх мешканців

Це рішення створить почуття небезпеки.

Про це у Телеграм написав спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

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"У разі початку бойових дій удари наносяться насамперед по військовій інфраструктурі супротивника", - написав Володін.

За його словами, розміщення баз Північноатлантичного альянсу не захистить ні Фінляндію, ні Швецію, а навпаки - поставить під удар мешканців міст, де перебуватиме військова інфраструктура.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО. 17 травня фінський парламент схвалив вступ країни до НАТО. За це рішення проголосували 188 із 200 депутатів. Президент Саулі Нійністе вважає, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.

Раніше головнокомандувач збройних сил Фінляндії Тімо Ківінен заявив, що країна готова до нападу Росії, а місцеві жителі рішуче налаштовані, щоб дати відсіч ворогові.

Скандинавська країна має достатній арсенал озброєнь. У 1940-х роках Фінляндії довелося брати участь у двох війнах проти свого північного сусіда. Протяжність прикордонної лінії РФ та Фінляндії становить 1 300 км.

Історичний день: Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

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