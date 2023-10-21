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У Держдумі пропонують ізолювати та знищити 20% росіян, які не підтримують владу (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Держдумі пропонують ізолювати та знищити 20% росіян, які не підтримують владу (відео)

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов

У РФ дедалі більше звучать заклики до масових репресій.

Депутат російської Держдуми Андрій Гурульов заявив про необхідність якщо не ізолювати, то знищити 20% населення Росії, яке не підтримує владу.

Про це він заявив в етері програми російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Пліток зазначив, що у Росії приблизно 20% населення не підтримують дії влади, тому їх потрібно ізолювати або знищити.

"Я хотів би, щоб у нашому суспільстві, яке сьогодні довіряє на 80% президенту, щоб вся ця гнилизна, яка залишилася, вона має бути ну якщо не ізольована, то хоча б якось знищена", – видав він.

Крім того, він висловив впевненість, що диктатор Путін обовʼязково переможе на наступних так званих "виборах" президента РФ.

"Я залізно знаю, що він переможе капітально. Це стан нашого суспільства", – заявив депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрій Гурульов закликає відродити у Росії поняття "ворог народу".

Крім того, ми раніше інформували, що Британська розвідка назвала метод придушення Кремлем антивоєнних настроїв росіян.

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Дата публікації
Перегляди
1218
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