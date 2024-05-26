У Держдумі РФ не проти повернення до складу Грузії окупованих територій, але є одна умова

У Росії не заперечують проти об'єднання території Грузії, якщо при цьому буде відновлено Радянський Союз.

У Держдумі Російської Федерації прокоментували ідею, озвучену в неділю, 26 травня, грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, про повернення до складу Грузії окупованих Абхазії та Південної Осетії.

Голова уряду Грузії у своєму акаунті в Х заявив, що Грузія прагне до 2030 року вступити до Європейського Союзу, до того ж разом з Абхазією і Південною Осетією.

"Наша грузинська мрія - жити в єдиній і сильній Грузії до 2030 року разом із нашими абхазькими та осетинськими братами і сестрами. Єдина і сильна Грузія повинна стати повноправним членом європейської сім'ї у 2030 році!" - написав він.

У коментарі виданню “Подъем” голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що підтримав би таке об'єднання, але в рамках відновленого Радянського Союзу.

“Моя мрія — об'єднати б усі республіки Радянського Союзу, відродити міць великої багатонаціональної держави... Грузини завжди жили у великій дружбі з російським народом.

Я думаю, це треба все підтримувати та відновлювати. Якщо б у рамках такого, то я б, напевно, підтримав би. Щоб можна було спокійно прилітати до Грузії, Абхазії, щоб можна було покататися на лижах у Карпатах, приїхати до Одеси спокійно”, - розмріявся посадовець держави-агресорки.

Нагадаємо, 26 серпня 2008 року тодішній російський президент Дмитро Медведєв видав указ про визнання Абхазії та Південної Осетії незалежними. Це рішення стало результатом гібридної агресії Росії із застосуванням збройних сил. Грузія втратила п’яту частину території.

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