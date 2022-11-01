У Держдумі РФ не виключають оголошення Путіним нової мобілізації: за яких умов

Член комітету з оборони Віктор Соболєв припускає, що в Росії можуть оголосити нову, не часткову мобілізацію, якщо ситуація для РФ буде розвиватися негативно.

Про це він розповів у коментарі російському виданню "Підйом".

"Думаю, все залежатиме від військово-політичних обставин, що будуть надалі. Якщо, як зараз, військові дії триватимуть тільки на території України, я думаю, мобілізації, яка відбулася, буде достатньо. А якщо агресія з боку західних країн нарощуватиме зусилля проти Росії, безумовно, потрібна буде мобілізація. Але якщо ситуація розвиватиметься негативно, нам потрібна буде, напевно, вже не часткова, а повна мобілізація. І тоді, звісно, буде новий указ. Але я думаю, цього не станеться", - сказав депутат.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Часткова мобілізація вирвала з економіки РФ майже 1,5 млн осіб, які працювали. Понад мільйон чоловіків стихійно втекли від призову за кордон. Деякі іноземні компанії, до прикладу, китайська Huawei організовано вивезли своїх співробітників.

За підрахунками росЗМІ, які посилаються на дані Міністерства оборони РФ, від початку оголошеної мобілізації в РФ - від 21 вересня - на території України офіційно загинуло щонайменше 100 росіян. Середній вік загиблих становив 34 роки. Найстаршому було 48 років. Наймолодшому - 21 рік.

Триває відновлення енергосистеми України

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