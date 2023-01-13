У Держдумі РФ пропонують конфіскувати майно росіян, що виїхали: "Негідники, що живуть безбідно"

За його словами, йдеться про тих громадян, які критикують РФ.

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно росіян, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Росіянів, які виїхали за кордон та, за словами Влодіна, критикують Москву, називає негідниками. За його словами, роблять вони тому, бо, мовляв, відчувають безкарність.

"Негідники, що поїхали, живуть безбідно завдяки нашій країні. Перебуваючи за кордоном, здають у найм нерухомість, продовжують отримувати гонорари за рахунок російських громадян. При цьому дозволяють собі публічно лити бруд на Росію, ображають наших солдатів та офіцерів. Відчувають свою безкарність, вважаючи, що правосуддю до них не дістатись", - заявив голова Держдуми.

Що більше - Володін заявив, що нібито такі заяви можна розцінювати як заклики до екстремізму, реабілітацію нацизму чи дискредитацію збройних сил РФ.

"У цій ситуації правильно буде відповідні статті Кримінального кодексу доповнити пунктом про конфіскацію у негідників майна в РФ, якого у них достатньо, щоб відшкодувати завдані збитки", - наголосив спікер Держдуми.

Нагадаємо, член Комітету Держдуми РФ з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що вся російська молодь повинна пройти військову підготовку, щоб бути в резерві в армії. За його словами, бодай пів року молодь повинна навчатися, отримати військово-облікову спеціальність.

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