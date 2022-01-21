У Держдумі РФ проведуть консультації щодо визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР"

Він заявив, що НАТО хоче окупувати Україну.

Внесений "Комуністичною партією Російської Федерації" проєкт постанови палати з питання визнання самопроголошених "ЛНР" і "ДРН" та звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати їхню незалежність.

Про це заявив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі.

"Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв'язку правильно буде наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу", - написав Володін.

До слова, 19 січня депутати "КПРФ" внесли до Держдуми відповідний проєкт поставнови. Після усіх процедур це питання можна розглядати на Раді Державної Думи.

Слід зауважити, що Володін заявив про "ігнорування Мінських угод" Києвом та плани НАТО "окупувати Україну". Мовляв, Росія допустити цього не може. Саме тому, за його словами, Москва має шукати спосіб захистити співвітчизників у самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, Депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Проситимуть розглянути питання про якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом обох самопроголошених республік "про створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги".

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