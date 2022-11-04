У Держдумі РФ заявили, що Україна готується "напасти" на Білорусь

У Держдумі також придумали, що "напасти" на Білорусь може і Польща, яка є союзником України.

У Державній думі Російської Федерації заявили, що Україна планує "вторгнутися" до Білорусі.

Такі фантазії з'явилися у першого заступника голови комітету Держдуми у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Костянтина Затуліна. Це він сказав в інтерв'ю "Говорить Москва".

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"Україна, вочевидь, ворожа сьогоднішній Білорусії, як і Росії. З Росією вона веде війну, і з Білорусією до неї готується. Тому випадок із цим дроном та з якимись іншими речами можна розглядати як елементи тієї нервозності, яка виникає на білорусько-українському кордоні. Ми не знаємо точно, як далеко це заведе Україну та її союзників. Зрозуміло, принаймні, що Росія та Білорусь мають бути дуже уважними. Саме тому там створено спільне угруповання та проводяться найближчим часом такі масштабні військові навчання", - заявив російський посадовець.

Окрім цього, Затулін придумав, що "напасти" на Білорусь може і Польща, яка є союзником України.

"Україна, а може й Польща, може спробувати якимось чином чинити тиск на Білорусь, а то й вторгнутися до Білорусі, спробувати спровокувати якісь внутрішні заворушення, привезти на своїх багнетах, наприклад, з Польщі чи Литви емігрантських білоруських політичних діячів, які там влаштувалися", - сказав він.

У Білорусі заявили, що Польща має намір "атакувати" їхню країну

Днями голова Комітету держбезпеки РБ Іван Тертель заявив, що Білорусь готується до "нападу" Польщі. За його словами, повітряно-десантна дивізія США, яка начебто має намір "вторгнутися" до їхньої країни, уже прибула до Польщі.

"Є конкретні плани входження на нашу територію військових контингентів, зокрема з території Польщі. Відома 101-ша повітряно-десантна дивізія США, яка частково вже базується на території сусідньої з нами держави", - сказав він.

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