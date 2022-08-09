У Держдумі Росії заявили про намір створити новий СРСР зі ще більшими територіями, ніж колись

Депутат Державної думи РФ Михайло Шеремет, якого було нелегітимно обрано від окупованого Криму, запропонував створити "новий СРСР".

За його словами, головною метою такого об'єднання держав буде протистояння Заходу. Мовляв, "незалежним державам необхідно захиститися від нападок США".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Шеремет заявив, що існування СРСР стримувало НАТО нібито у його прагненні "поневолити і колонізувати весь світ".

"Вважаю за доцільне повернутися до колективної системи добровільного об'єднання суверенних держав в один військово-політичний та економічний блок, здатний ефективно протистояти західній експансії та агресії. Прообразом нової конфедерації може стати великий і могутній СРСР", – сказав Шеремет.

Зважаючи на заяви депутата Держдуми, те, що в Україні люди можуть змінювати владу і влаштовувати революції - неприпустимо. За словами Шеремета, це ще одна загроза просто біля кордонів Росії.

Шеремет також заявив, що новий блок нібито має шанси "перевершити межі Радянського Союзу".

"Це буде рівноправний союз, де кожна з країн поважає суверенітет та культуру одна одної, а не ті колонії, які звикли створювати США під масою допомоги та урочистості демократії", – сказав Шеремет.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що країнам Заходу слід заборонити в’їзд громадянам Російської Федерації. За його словами, обмеження має стосуватися всіх росіян. Навіть так званих "хороших", які залишили державу-терористку через незгоду з політикою диктатора Володимира Путіна.

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