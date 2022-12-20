У Держдумі вигадали, як карати росіян за тривалий виїзд за кордон: що пропонують

Путінська партія "взялася" за росіян, які втекли за кордон.

У країні-агресорці Росії хочуть заборонити віддалену роботу для тих, хто втік за кордон, зокрема, і після оголошення мобілізації.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За їхніми даними, путінська партія "Єдина Росія" підготувала і збирається внести до Держдуми РФ законопроєкт, який забороняє росіянам, які живуть за кордоном, працювати віддалено. Передбачається, що норма стосуватиметься тих росіян, які перебувають за межами РФ понад 183 днів на рік.

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Список професій, на які будуть накладені обмеження, наразі невідомий. Припускають, що заборона пошириться як мінімум на чиновників та співробітників ІТ-компаній.

За даними російських провладних ЗМІ, за кордоном нині близько 100 тисяч російських "айтівців". При цьому, 80% із них "продовжують працювати на Росію у дружніх країнах". Ще до 10% - втекли з країни і не повернулися.

Як відомо, 21 вересня Путін офіційно оголосив мобілізацію в Росії.

Відтоді з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.

Наприклад, за даними президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, після початку оголошеної в РФ мобілізації близько 700 тисяч російських чоловіків втекли до Грузії, 600 тисяч з яких пізніше виїхали до країн Європи, Туреччини чи Вірменії.

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