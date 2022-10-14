У Держдумі вирішили боротися з ухилянтами від мобілізації: що пропонують

У російській Держдумі хочуть боротися з чоловіками, які намагаються ухилитися від часткової мобілізації, оголошеної президентом Володимиром Путіним. Зокрема, пропонують позбавити ухилянтів права працювати у держструктурах.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

З ініцативою виступив "депутат від кримського регіону" Михайло Шеремет. Він розробляє відповідний законопроєкт.

"Вважаю недоцільним тягнути силою людину в армію або забороняти всім, хто втік від мобілізації, повернутися назад. Якщо вони не хочуть відстоювати і захистити межі своєї батьківщини, то нехай знають, що на них більше ніхто не розраховує", - заявив він.

Часткова мобілізація в Росії

Призов до армії оголосив президент Путін 21 вересня під час звернення до народу. Заявлялося, що до війська будуть мобілізувати людей з досвідом, але на практиці повістки почали вручати не тільки їм. Як наслідок, чоловіки почали втікати з країни, що спричинило величезні черги на кордоні з Грузією. ЗМІ пишуть, що з країни виїхали 700 тисяч осіб.

Багато росіян, які до армії пішли, вже опинилися в Україні. На війні вже перебуває близько десяти тисяч мобілізованих. В РФ тим часом намалювали цифру втрат новопризваних солдатів: підтвердили загибель п’ятьох "мобіків" з Челябінської області.

Саме ця цифра викликала в РФ хвилю невдоволення військовим командуванням. Адже блогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізовани.

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