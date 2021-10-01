У деяких регіонах Німеччини послабили карантин: де та які саме коронавірусні обмеження скасували

У деяких регіонах Німеччини послабили карантин: де та які саме коронавірусні обмеження скасували

Однак експерти попереджають про можливу нову хвилю коронавірусу в країні восени і взимку.

У низці федеральних земель Німеччини від 1 жовтня скасували деякі коронавірусні обмеження та дещо послабили карантин.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, в землі Північний Рейн-Вестфалія більше не потрібно носити захисні маски на вулиці. Крім того збільшено максимально допустиме число глядачів на футбольних матчах, концертах та інших масових заходах.

У Баварії через майже півтора року відновлюють роботу нічні клуби і дискотеки, хоча залишаються в силі обов'язкове дотримання так званої соціальної дистанції і використання масок. Для відвідувачів, як і для працівників, що контактують з клієнтами, як і раніше діє так зване правило "3G", при якому слід пред'явити документальне свідоцтво або про одужання від COVID-19 (genesen), або про проходження повної вакцинації (geimpft), або про негативний ПЛР-тест (getestet). Експрес-тесту на антиген і тесту для самодіагностики недостатньо. Працівники галузей, які передбачають взаємодію з клієнтами, крім того, повинні як мінімум двічі на тиждень робити ПЛР-тест.

Відвідування клубів знову стало можливим і в землі Саар, де зняті майже всі обмеження для вакцинованих людей, які перехворіли ковідом або здали негативний тест. При дотриманні правила "3G" там більше не потрібно носити захисні маски в приміщенні, хоча і рекомендується дотримуватися соціальну дистанцію.

Тим часом експерт Соціал-демократичної партії Німеччини в галузі охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) попередив про можливу нову хвилю коронавірусу восени і взимку. Зростання захворюваності COVID-19 восени і взимку очікують і фахівці Інституту імені Роберта Коха. Причинами названі "все ще велику кількість невакцинованих людей", а також збільшення контактів в приміщеннях.

Нагадаємо, майже всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу, скасовують у Швеції. Зокрема, від 29 вересня в країні більше не діють рекомендації уникати скупчень людей і проводити зустрічі на вулиці, а не в приміщеннях.

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