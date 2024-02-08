У дипломатії є трюк: ексочільник МЗС розповів, як домогтися допомоги Україні від Конгресу США

Огризко зазначив, що, найімовірніше, Україні доведеться "пережити і перетерпіти" 2024 рік, адже він буде непростим.

Україна має домогтися ухвалення пакету допомоги у розмірі 60 млрд доларів в Сенаті США, адже значна частина цих коштів залишиться в американських компаній.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі "Укрінформу".

Він висловив думку, що Україні потрібно думати про план "А", а не про план "Б", як кажуть деякі експерти. А саме "домогтися того, щоб американський Конгрес виділив ці 60 млрд для України".

Ексміністр зауважив, що у дипломатії є трюк: коли хочеш завалити якусь справу, треба пов'язати одне питання з іншим, яке до нього не має жодного стосунку, "і виходить так, як з цим пакетом: коли одне питання не вирішується, то інше зависає".

"Я думаю, що після певної роботи, яку громадськість проводила з американцями, там нарешті зрозуміли, що треба цей пакет розривати і розглядати окремо допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню і окремо вирішувати внутрішнє питання кордону з Мексикою", - додав він.

На його думку, зараз потрібно пояснювати, що рішення про допомогу - це, зокрема, і про допомогу американців самим собі, оскільки вони самі визнають, що левова частка асигнувань залишається у компаній США.

Він додав, що треба також думати і про певні компенсатори, зокрема з боку європейців. Водночас дипломат констатував, що з огляду на історичні і об'єктивні обставини вони не можуть замістити все те, що дають американці.

За словами ексміністра, у плані постачання озброєнь для України треба також розглядати варіанти залучення третіх країн і передомовлятися, щоб озброєння, яке їм уже законтрактували європейські компанії, зараз перенаправлялося нам.

"Тобто роботи багато, але я не думаю, що це той випадок, коли, як казала одна наша відома політикиня, "все пропало". Не все пропало і далеко не пропало, але це, звичайно, ускладнює життя наших військових, причому дуже сильно", - зауважив Огризко.

Він зазначив, що не може оцінити наш безпековий запас міцності - це більше питання до військових. Водночас, за словами дипломата, в пакеті допомоги США економічна підтримка України "не настільки принципова".

"Тут ми більше повинні акцентувати увагу на європейській підтримці, а вона, слава богу, є - в рамках централізованого фінансування виділено 50 млрд євро на 4 роки, багато країн робитимуть це ще й на двосторонньому рівні, тож, я думаю, тут ідеться про доволі серйозні суми", - спрогнозував колишній міністр.

Водночас дипломат заперечив, що йдеться про "катастрофу".

Додамо, що західні аналітики вважають, що за відсутності американської допомоги українська армія не буде раптово розгромлена, "але деградація її сил буде невблаганною".

Нагадаємо, 7 лютого, Сенат США провалив голосування про допомогу Україні. Він не отримав достатньої кількості голосів у Сенаті.

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