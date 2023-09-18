У Дністрі чоловік знайшов старовинний човен віком до тисячі років – фото

У Молдові на дні Дністра знайшли старовинний човен, якому щонайменше кілька сотень років. Човен, видовбаний з дуба, випадково знайшов мешканець села Пухечени.

Про це пише Newsmaker.

Директор Національного археологічного агентства Влад Ворник вважає, що знахідці може бути від кількасот до близько тисячі років – як човну з Мекерешт на березі Прута, який знайшли 2012 року.

Старовинний човен, який знайшли у Молдові / Фото: Newsmaker

Старовинний човен, який знайшли у Молдові / Фото: Newsmaker

"Потрібно дослідити знахідку, щоб отримати відповіді на запитання про її походження й вік. Але передусім її потрібно законсервувати й реставрувати", – зазначив Ворник.

За його словами, човен невдовзі заберуть до Національного музею історії Молдови.

Нагадаємо, "чорні археологи" викрали старовинний човен на Десні (фото).

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