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У Дністрі чоловік знайшов старовинний човен віком до тисячі років – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Дністрі чоловік знайшов старовинний човен віком до тисячі років – фото

Старовинний човен, який знайшли у Дністрі / Фото: Newsmaker

Знахідку виявили у Молдові.

У Молдові на дні Дністра знайшли старовинний човен, якому щонайменше кілька сотень років. Човен, видовбаний з дуба, випадково знайшов мешканець села Пухечени.   

Про це пише Newsmaker.

Директор Національного археологічного агентства Влад Ворник вважає, що знахідці може бути від кількасот до близько тисячі років – як човну з Мекерешт на березі Прута, який знайшли 2012 року.

Старовинний човен, який знайшли у Молдові / Фото: Newsmaker / ©
Старовинний човен, який знайшли у Молдові / Фото: Newsmaker
Старовинний човен, який знайшли у Молдові / Фото: Newsmaker / ©
Старовинний човен, який знайшли у Молдові / Фото: Newsmaker

"Потрібно дослідити знахідку, щоб отримати відповіді на запитання про її походження й вік. Але передусім її потрібно законсервувати й реставрувати", – зазначив Ворник.

За його словами, човен невдовзі заберуть до Національного музею історії Молдови.

Нагадаємо, "чорні археологи" викрали старовинний човен на Десні (фото).

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Дата публікації
Перегляди
1550
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