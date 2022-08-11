У дочки заступника Шойгу знайшли американське громадянство, його дружина жила у Маямі

Донька заступника міністра оборони Росії Шойгу Олексія Криворучка має американське громадянство.

Про це повідомляється в розслідуванні "Навальний Live".

"Ми знайшли те, що він приховував з особливою ретельністю, — зв'язки зі США, будинок у Маямі, елітну нерухомість на Рубльовці та американське громадянство однієї з дочок", — наголошують розслідувачі.

Протягом трьох років дружина Олексія Криворучка – володарка титулу "Міс Москва-2001" Катерина Торопова – жила у США, а у серпні 2012 року народила там доньку.

"Криворучко літав Маямі, де, ймовірно, проходили пологи. Це вказує на те, що дитина народилася в США і, отже, мала право на здобуття громадянства", – йдеться у сюжеті.

Розслідувачі встановили, що дочка заступника міністра оборони РФ Софія Криворучка отримала американський паспорт і навіть назвали його номер.

2016 року також у США народилася друга дочка чиновника.

За шість років до свого призначення до Міноборони Криворучко побував у США 26 разів. Він відвідував Нью-Йорк і Лос-Анджелесі, але найчастіше — Майамі. У 2011 році він відкрив там фірму 5256 Fisher Island Drive, на яку записав квартиру та зробив у ній ремонт.

Крім того, заміністра володіє елітною нерухомістю загальною вартістю в півмільярда рублів. Зокрема – особняк на Рубльовці 1500 м2 вартістю $8 млн.

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