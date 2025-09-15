Чи є загроза для України від навчань "Захід-2025" у Білорусі: у ДПСУ пояснили

Російські військові навчання / © Associated Press

Спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2025», які мають завершитися 16 вересня, не становлять безпосередньої загрози вторгнення в Україну.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко для РБК-України.

Він зазначив, що на українсько-білоруському кордоні не спостерігається накопичення російських сил. А основну частину учасників навчань складають підрозділи збройних сил Білорусі. Кількість російських військових, залучених до маневрів, є значно меншою, ніж у попередні роки. Для порівняння: у 2023 році в Білорусі перебувало до 13 тисяч російських військовослужбовців.

«Провокацій звісно не можемо виключати. І кожен підрозділ Сил оборони України попереджений для того, щоб відстежувати будь-які дії, переміщення, які можуть бути з території Білорусі. Але саме по такому масштабному вторгненню цих сил точно не достатньо», — говорить Демченко.

Він також зауважив, що Росія використовує ці навчання як інструмент інформаційного впливу, демонструючи свою військову міць. Навчання «Захід-2025» тривають з 12 до 16 вересня. За офіційною інформацією, їх мета — перевірка боєздатності та взаємодії між двома країнами.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід–2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.

РФ заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети «Циркон» під час військових навчань «Захід-2025».

У рамках спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025» Балтійський флот РФ провів тренування в Калінінградській області.