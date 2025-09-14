У ДПСУ пояснили появу російських "Іскандерів" біля кордону Польщі

Ракетні комплекси "Іскандер" / © Сайт Міноборони Білорусі

У Держприкордонслужбі України вважають розгортання російських ракетних комплексів «Іскандер» біля кордону з Польщею частиною провокацій держави-агресорки.

Таку думку висловив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірінаціонального телемарафону.

За його словами, у такий спосіб Росія намагається демонструвати свою силу та інформаційно впливати на країни Європи.

При цьому Андрій Демченко зауважив, що російських сил під час військових навчань на території Білорусі недостатньо для того, щоб атакувати територію України.

«Але не можна виключати ні провокації, ні інформаційного впливу, як це, до прикладу, було зроблено щодо „Іскандерів“ і тих кадрів, які поширила Росія», — додав він.

Речник ДПСУ зазначив, що необхідер оцінювати все, що відбувається, аби вчасно відреагувати на будь-які дії ворога проти нашої держави.

Нагадаємо, російська армія під час навчань «Захід-2025» розгорнула в Калінінградській області РФ ракетні комплекси «Іскандер», які озброєні балістичними та крилатими ракетами класу «земля-земля».

Таке «брязкання зброєю» відбулося невдовзі після того, як 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.