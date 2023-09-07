У ДПСУ сказали, якою є ситуація з російськими підрозділами у Білорусі

Білорусь продовжує надавати підтримку агресору, зокрема, на її території готують російськиї окупантів до війни в Україні.

Стало відомо, що РФ вивела практично всі свої підрозділи з Білорусі. Це відбулося у межах ротації військових.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє "Укрінформ".

"На цей момент РФ вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", – зазначають у відомстві.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх бійців. Там періодично перебувало 10-11 тисяч росіян.

"Тобто, РФ на сьогодні не має угруповання для здійснення вторгнення з Білорусі на територію України", – запевнив Демченко.

Українські прикордонники наголошують:

по лінії держкордону з Білоруссю за останній час прикордонники не фіксували будь-яких змін;

на кордоні ситуація повністю контрольована;

укріплення кордону продовжується, щоб унеможливити випадки диверсій або ж дестабілізації ситуації.

Щобільше, у Білорусі зменшується чисельність вагнерівців. "Вони не залучені до якихось активних дій, зокрема дестабілізації ситуації на кордоні з Україною чи країнами ЄС", – підсумували у ДПСУ.

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