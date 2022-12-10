У Дрездені зловмисник відкрив стрілянину на радіостанції та захопив заручників у ТЦ

Озброєний чоловік взяв у заручники людей у торговому центрі у Дрездені.

У суботу, 10 грудня, у німецькому місті Дрезден 40-річний озброєний чоловік захопив заручників у торговому центрі Altmarkt-Galerie.

Про це пише Deutsche Welle.

До торгового центру стягнули сили спецназу.

Пізніше, ближче до 13:00 за місцевим часом стало відомо, що поліція затримала зловмисника. Чоловіка поранили під час операції зі звільнення. Повідомляється, що ніхто із заручників не постраждав.

За даними правоохоронців, нападник може страждати на психічне захворювання.

Amokalarm in #Dresden - der Täter soll sich jetzt mit einer Gesiel in der Altmarkt Galerie verschanzt haben Xcitepress https://t.co/ir8FHKDMym pic.twitter.com/Ayi7TI2esL — Radio Dresden (@RadioDresden) December 10, 2022

Також повідомляється, що перед нападом на торговий центр, злочинець увірвався до будівлі місцевої радіостанції Radio Dresden та відкрив вогонь, співробітники встигли сховатися у безпечному місці.

Після цього чоловік поїхав на авто до центральної частини міста, де сховався в одному з приміщень косметично-господарського магазину у торговому центрі Altmarkt-Galerie, де були люди.

Поліція Дрездена також повідомила, що в одному з багатоквартирних будинків у районі Проліс виявили тіло 62-річної жінки, яка є матір'ю затриманого зловмисника.

Нагадаємо, у Німеччині суд заарештував організаторів спроби державного перевороту, серед них – громадянка Росії.

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