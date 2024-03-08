У дружини Медведчука з’явилася кіностудія в Росії: її директор — експродюсер популярного українського телешоу

Олексій Басманов, який фігурує як директор цієї кіностудії, раніше був відомий як лінійний продюсер телевізійного шоу “Україна має талант”.

Колишня українська телеведуча Оксана Марченко, більше відома як дружина державного зрадника Віктора Медведчука, відкрила в Росії власну кіностудію. Її директором став колишній продюсер популярного телешоу “Україна має талант”.

Про це повідомили в розслідуванні проєкту “Схеми”.

Як з’ясували журналісти, російське АТ “Ренессанс” (99,99%) та громадянин РФ Олексій Сергійович Басманов (0,01%) восени 2023 року зареєстрували компанію “Вервица Фильм”.

Новостворена фірма вказала сферою своєї діяльності “виробництво кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм”. У лютому 2024 року компанія зареєструвала власний домен — vervica-film.ru.

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У розслідуванні нагадали, що Віктор Медведчук вказував власницею АО “Ренессанс” у своїй декларації дружину - Оксану Марченко.

Олексій Басманов, який фігурує як директор цієї кіностудії, раніше був відомий як лінійний продюсер телевізійного шоу “Україна має талант”.

За словами його колишніх колег, він також брав участь у зніманні фільму Оксани Марченко “Паломниця”.

Як повідомлялося раніше, в Україні Оксану Марченко оголосили в розшук. Дружина Медведчука підозрюється у фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Нагадаємо, в лютому СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань через компанії, які належать Марченко. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму. Марченко була оголошена підозра за СТ.110-2 Ч.3.

Згодом Управління СБУ в Івано-Франківській області викликало Марченко на допит, на який дружина Медведчука так і не з’явилася.

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