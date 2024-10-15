У ДТП потрапив автобус зі студентами: щонайменше 12 загиблих і 33 поранених

У ДТП постраждали студенти-медики з Суецького університету Галала.

На північному сході Єгипту автобус, в якому перебували студенти, потрапив у ДТП. У результаті аварії загинуло щонайменше 12 осіб, а 33 отримали травми.

Про це повідомило агентство Reuters.

Автобус перекинувся на шосе, яке з’єднує Каїр з узбережжям Червоного моря. На місце події було направлено 28 машин швидкої допомоги.

Повідомляється, що в аварії постраждали студенти-медики з Суецького університету Галала. За попередніми даними, водій автобуса міг перевищити швидкість і втратити контроль над транспортним засобом.

Нагадаємо, у Таїланді шкільний автобус, що повертався до Бангкока після екскурсії, потрапив у ДТП і спалахнув. Внаслідок аварії загинули 20 дітей і троє вчителів.

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