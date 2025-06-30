- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 4198
- Час на прочитання
- 2 хв
У смертельній ДТП в Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом (фото)
На жаль, загинула жінка з Румунії, яка перебувала в мікроавтобусі.
У Румунії, на північному сході країни, автобус з українцями в’їхав у мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала у мікроавтобусі.
Про це повідомляє Digi24.
Аварія сталася вранці 30 червня на трасі DN2 у жудці Бакеу. Автобус, у якому перебувало 60 громадян України, зокрема 21 дитина, зіткнувся з румунським мікроавтобусом, де також були пасажири.
За попередньою інформацією, мікроавтобус стояв на узбіччі і автобус в’їхав у нього.
Як заявили в поліції Бакеу, внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була в мікроавтобусі, ще чотири людини з нього отримали травми, їх було госпіталізовано в серйозному стані.
Також відомо, що медики ушпиталили одну людину з автобуса, ще шістьом пасажирам, зокрема двом дітям, надали швидку допомогу на місці аварії.
Громадянство 40-річного водія автобуса не вказують, згадуючи лише, що він не є громадянином Румунії. Тест на алкогольне сп’яніння виявився негативним.
Нагадаємо, в Україні на Миколаївщині сталася моторошна ДТП, в якій троє людей загинули. На трасі не розминулися автівка та вантажівка.
Раніше, 25 червня, у Румунії сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебувало 55 українців.