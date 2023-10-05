У ДТП з автобусом біля Венеції загинула українська чиновниця

У Держагентстві водних ресурсів висловили співчуття родині загиблої жінки, яка поїхала в туристичну подорож під час відпустки.

Однією із загиблих у жахливій автокатастрофі, яка сталася поблизу популярного серед туристів італійського міста Венеції, була співробітниця Державного агентства водних ресурсів Ірина Пащенко.

Про це повідомили у четвер, 5 жовтня, на Facebook-сторінці відомства.

Загибла працювала на посаді начальниці відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Про неї відгукуються як про чудового професіонала та світлу людину.

У Держагентстві водних ресурсів висловили співчуття родині загиблої жінки.

“Поділяємо вашу скорботу і у цей важкий час висловлюємо рідним та близьким наші щирі співчуття. Нехай світлий спомин про Ірину назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та поважав”, - йдеться у некролозі.

Італійські ЗМІ повідомляють, що загиблій було 30 років, родом вона із українського міста Слов’янська. Разом із двома подругами вона поїхала у туристичну поїздку під час відпустки. Усі троє загинули.

Раніше повідомлялося, що італійська влада ідентифікувала кожного з 21 загиблого у ДТП з автобусом поблизу Венеції. Серед загиблих в аварії виявилося дев’ять українців. Ще п’ятьох українців з місця аварії госпіталізували.

Нагадаємо, 4 жовтня біля Венеції туристичний автобус, який повертався до кемпінгу, впав з естакади, з 10-метрової висоти на залізничну колію і загорівся. У ДТП загинула 21 людина, серед яких були й діти.

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