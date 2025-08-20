У ДТП загинуло понад 70 біженців, зокрема 17 дітей: деталі трагедії (фото)

ДТП / © Associated Press

У провінції Герат на заході Афганістану сталася масштабна аварія — внаслідок зіткнення автобуса, мотоцикла та вантажівки загинули 79 осіб, серед них 17 дітей.

Про це з посиланням на афганську поліцію та місцеву владу передає Deutsche Welle.

Більшість загиблих були пасажирами автобуса, що прямував до Кабула. У транспорті перебували афганські біженці, депортовані з Ірану. Телеканал Al Jazeera та агентство AFP також підтвердили ці дані, зазначивши, що автобус перевозив десятки людей, серед яких було чимало сімей із дітьми.

Деталі трагедії

За попередньою інформацією, автобус спочатку врізався в мотоцикл, а потім зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила пальне. Внаслідок удару обидва транспортні засоби загорілися, що значно збільшило кількість жертв. Поліція Герата повідомила, що причиною аварії стало перевищення швидкості та нехтування правилами дорожнього руху водієм автобуса.

ДТП / © Associated Press

Місцеві медичні служби підтвердили, що серед загиблих є щонайменше 17 дітей. Ті, хто вижив, дістали тяжкі опіки та численні травми. Постраждалих доправили до лікарень, однак лікарі попереджають: кількість жертв може зрости, оскільки стан деяких поранених залишається критичним.

ДТП / © Associated Press

Трагедія викликала широкий резонанс у країні. Афганські посадовці закликали посилити контроль за міжміськими перевезеннями та підвищити безпеку руху на автошляхах, адже подібні катастрофи відбуваються в регіоні регулярно через перевантажені автобуси, поганий технічний стан транспорту та відсутність належного контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у районі Ель-Харраш, що в Алжирі, внаслідок падіння пасажирського автобуса у річку щонайменше вісімнадцять людей загинули та десять дістали поранення.