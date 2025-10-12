ТСН у соціальних мережах

У ДТП загинули троє дипломатів, ще двоє поранені - Reuters

Автокатастрофа забрала життя трьох співробітників найвищого урядового органу Катару.

ДТП

ДТП / © iStock

Напередодні важливого саміту щодо Гази поблизу Шарм-ель-Шейха трапилася аварія за участю катарських дипломатів. Внаслідок інциденту троє представників Катару загинули, ще двоє дістали поранення.

Про це пише Reuters.

За повідомленням посольства Катару в Єгипті, аварія трапилася недалеко від міста на узбережжі Червоного моря. Загинули троє співробітників найвищого урядового органу Катару — Амірі Діван. Ще двоє отримали поранення та наразі проходять необхідне лікування в місцевій лікарні.

Посольство зазначило, що тіла загиблих та постраждалі будуть репатрійовані до Дохи пізніше того ж дня.

За даними двох джерел у службах безпеки, автомобіль, у якому перебували катарські дипломати, перекинувся на повороті приблизно за 50 кілометрів від Шарм-ель-Шейха.

Ця аварія сталася за кілька днів після того, як представники Катару, Туреччини та Єгипту брали участь у непрямих переговорах у Шарм-ель-Шейху, що призвели до угоди між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Газі.

Шарм-ель-Шейх готується прийняти міжнародний саміт у понеділок, на якому планується остаточно затвердити цю угоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наступного тижня президент США Дональд Трамп має намір провести саміт із мирного врегулювання в Секторі Гази під час свого візиту до Єгипту.

