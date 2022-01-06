У Дубаї, де розташована нерухомість сім'ї Назарбаєва, приземлився секретний літак з Казахстану - The Insider

У Дубаї, де розташована нерухомість сім'ї Назарбаєва, приземлився секретний літак з Казахстану - The Insider

Борт може належати Національній гвардії Казахстану.

У Дубаї, де розташована незареєстрована нерухомість сім'ї колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, приземлився літак, дані про політ якого були приховані.

Про це повідомляє The Insider.

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Борт E35L літака Embraer Legacy 650 може належати Національній гвардії Казахстану, пише видання.

До цього OCCRP і некомерційна група C4ADS провели розслідування про незареєстровану нерухомість Назарбаєва в Дубаї.

За даними розслідувачів, у місті розташовані резиденції онука Назарбаєва Нуралі Алієва, його зятя Тимура Кулібаєва та екскерівника Комітету нацбезпеки Каріма Масімова.

Нагадаємо, 5 січня Каріма Масімова звільнили. На посаді голови Комітету національної безпеки Казахстану його змінив Єрмек Сагімбаєв. The Insider зазначає, що про це стало відомо приблизно одночасно з вильотом літака з Нур-Султана. Одні з апартаментів Масімова, за інформацією авторів розслідування, розташовані в районі Dubai International City — поряд з аеропортом, де сів літак.

Алієв має три резиденції в мікрорайоні Джумейра-Біч Резіденс на узбережжі Перської затоки, ще одна розташована на яхтовій пристані Марина, повідомили в OCCRP. Зять Назарбаєва, за даними авторів розслідування, має апартаменти на штучному острові Palm Jumeirah.

У Казахстані люди мітингують через підняття цін на газ | Новини світу

Як відомо, у Казахстані від 1 січня тривають протести. Формальним приводом стало збільшення цін на газ, влада країни частково пішла на поступки, але згодом ситуація змінилась. У ніч проти 5 січня протести переросли в сутички мітингарів і поліції, протягом дня в країні частково був відсутній Інтернет та зв'язок.

Пізніше президент Токаєв запровадив надзвичайний стан на всій території Казахстану і провів переговори з президентами РФ і Білорусі Путіним та Лукашенком. У ніч проти 6 січня він оголосив, що звернувся до голів держав ОДКБ (Організація Договору колективної безпеки — ред.) надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози".

6 січня ОДКБ і, зокрема, Росія направили колективні військові сили до Казахстану для придушення протестів.

Крім того, у Таджикистані підтвердили, що 200 їхніх військових готові вирушити до Казахстану разом з іншими солдатами з країн ОДКБ - Росії, Вірменії, Білорусі та Киргизстану.

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